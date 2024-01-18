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18:35, 18 января 2024Силовые структуры

Россиянин получил срок за кражу у сестры и нападение на мужчину с ножницами

В Брянской области россиянин вонзил ножницы в шею сопернику и получил срок

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

В Брянской области 51-летний россиянин получил семь лет колонии особого режима за серию преступлений в отношении жителей города Почеп. Об этом в четверг, 18 января, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, в мае 2023 года он обокрал свою сестру, похитив из ее дома несколько тысяч рублей. Этих денег ему хватило, чтобы достичь серьезной стадии алкогольного опьянения, после чего он вернулся, затем поругался возле дома с соседкой и ударил женщину в лицо. На помощь пришел ставший свидетелем злодеяния мужчина, но пьяный дебошир напал на него и вонзил сопернику в шею ножницы.

Пострадавшему оказали своевременную помощь.

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      Владимир Седов
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