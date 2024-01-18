Россиянам перечислили обязательные к переработке старые вещи

Глава РЭО Буцаев: старые колготки, пакеты и смартфоны обязательны к переработке

Старые колготки, пакеты, смартфоны, стройматериалы и еще 776 видов товаров дополнили список обязательных к переработке в России. Об этом сообщили в Российском экологическом операторе (РЭО), пишет aif.ru.

«Среди принципиально новых позиций — строительные товары. Дополнилась группа по текстилю — были ситуации, когда один и тот же товар, например, из искусственных тканей, попадал в перечень, в то время как из хлопчатобумажных — не попадал», — рассказал глава РЭО Денис Буцаев.

В перечень также вошли бумажные стаканчики, пластиковые пакеты, посуда и столовые приборы, электроника, масла и шины — все эти товары уже сейчас могут и должны попадать на переработку, мощности для уже готовы.

Ранее стало известно, что с 2025 года производителей искусственных новогодних елок в России обяжут отвечать за их утилизацию — сдавать отслужившие изделия на переработку или уплачивать экосбор за продукцию.