Россиянам предрекли удешевление иномарок

Вице-президент НАС Ян Хайцеэр: стоимость иномарок в России снизится на 5 %

Из-за большого числа новых автомобилей и переполненных складов автодилеров иномарки в России вскоре будут стоить дешевле. Такой сценарий предрек в разговоре с «Радиоточкой НСН» вице-президент «Национального автомобильного союза» Ян Хайцеэр.

Скидка, по словам собеседника издания, составит порядка пяти процентов, а в отдельных случаях может оказаться и выше. Однако на российские автомобили она распространяться не будет, заверил Хайцеэр.

Крупные автомобильные дилеры в 2023 году закупили новые автомобили с большим запасом, сообщили ранее «Ведомости». К Новому году количество новых иномарок, скопившихся на складах, оказалось максимальным за последние два года.

Наличие скидок совсем не гарантирует увеличения покупательского спроса — автолюбители все чаще предпочитают подержанные машины, добавил вице-президент «Национального автомобильного союза».

Ранее россиянам предрекли удешевление китайских машин. По данным пресс-службы группы ВТБ, стоимость может снизиться из-за того, что около трети китайских автомобилей, завезенных в страну в 2023 году, еще не раскупили. Из-за уступок, на которые будут вынуждены идти продавцы, начало 2024 года — удачный период для покупки такой машины, дала понять руководитель «Открытие Авто» Марина Дембицкая.