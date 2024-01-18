Россиянина осудили на четыре года условно за незаконный оборот оружия

ФСБ: под Брянском осудили на 4 года условно мужчину за незаконный оборот оружия

В Брянской области суд приговорил местного жителя к четырем годам лишения свободы условно за оборот оружия и боеприпасов. Об этом «Ленте.ру» сообщили в УФСБ России по региону.

Россиянин признан виновным по части 1 статьи 222 («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов»), части 1 статьи 222.1 («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств») и части 1 статьи 223 («Незаконное изготовление оружия») УК РФ.

По данным ведомства, мужчина несанкционированно искал в местах ведения боев времен Великой Отечественной войны оружие, чтобы потом переделывать и приводить его в боевое состояние. У осужденного изъяли пистолет ТТ образца 1930-1933 года, винтовку «Мосина» 1891/1930 годов, винтовку модели «ТОЗ-8», патроны, оружейный порох и основные части к огнестрельному оружию и приспособления для дальнейшего переоборудования.

Ранее в Орловской области суд приговорил двух местных жителей к семи годам колонии строгого режима за причастность к незаконному обороту оружия. Из оборота изъяли 15 устройств с более чем 13 килограммами взрывчатого вещества.