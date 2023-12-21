Россияне попытались продать 15 взрывных устройств и были осуждены

В Орловской области суд приговорил мужчин к колонии за попытку продажи оружие

В Орловской области суд приговорил двух местных жителей к семи годам колонии строгого режима за причастность к незаконному обороту оружия. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе УФСБ России по региону.

Мужчин признали виновными по статьям 30, 222.1 и 222.1 УК РФ. Их также оштрафовали. Один из них должен выплатить штраф в размере 560 тысяч рублей, а другой — 600 тысяч рублей.

Осужденные были задержаны с поличным сотрудниками УФСБ в мае. Из незаконного оборота изъяли 15 устройств с более чем 13 килограммами взрывчатого вещества.

Ранее суд арестовал мужчину из Новосибирска, обвиняемого в попытке подрыва одного из местных военкоматов. Он также проходит обвиняемым, в частности, по статье 222.1 УК РФ.