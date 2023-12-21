Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:21, 21 декабря 2023Силовые структуры

Россияне попытались продать 15 взрывных устройств и были осуждены

В Орловской области суд приговорил мужчин к колонии за попытку продажи оружие

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Орловской области суд приговорил двух местных жителей к семи годам колонии строгого режима за причастность к незаконному обороту оружия. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе УФСБ России по региону.

Мужчин признали виновными по статьям 30, 222.1 и 222.1 УК РФ. Их также оштрафовали. Один из них должен выплатить штраф в размере 560 тысяч рублей, а другой — 600 тысяч рублей.

Осужденные были задержаны с поличным сотрудниками УФСБ в мае. Из незаконного оборота изъяли 15 устройств с более чем 13 килограммами взрывчатого вещества.

Ранее суд арестовал мужчину из Новосибирска, обвиняемого в попытке подрыва одного из местных военкоматов. Он также проходит обвиняемым, в частности, по статье 222.1 УК РФ.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Митина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      В России пообещали ответ Западу на изъятие активов. Что планируют власти?

      Мизулина обвинила Ивлееву в цинизме из-за голой вечеринки

      Раскрыты три способа справиться с неправильно припаркованным автомобилем соседа

      Племянник Сталина умер накануне дня рождения Сталина

      Чиновники объяснили смену желто-синего герба района

      Обнаружен неизвестный процесс в мозге младенцев

      Милош Бикович признался в боязни сниматься в «Холопе 2»

      Двух российских военных отправили в колонию за отказ участвовать в СВО

      Россияне попытались продать 15 взрывных устройств и были осуждены

      Открытие аэропорта Краснодара захотели отложить

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости