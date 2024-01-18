Российская теннисистка рассказала о мяукающих болельщиках на Australian Open

Теннисистка Павлюченкова заявила, что болельщики мяукали на Australian Open

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова рассказала о мяукающих болельщиках на Australian Open 2024 года. Ее слова приводит iNews.

Спортсменка заявила, что на корте было много нетрезвых зрителей, которые отвлекали теннисистов. «Они начали кричать и мяукать на меня. Возможно, из‑за моей татуировки на ноге или из‑за того, что, разумеется, они взяли выпить», — подчеркнула она. Павлюченкова добавила, что компания раздражала ее.

Ранее 17 января Павлюченкова проиграла испанке Пауле Бадосе в матче второго круга Australian Open. Встреча завершилась со счетом 2:6, 3:6.

Павлюченкова является чемпионкой Олимпийских игр 2020 года в миксте. Также она финалистка одного турнира Большого шлема в одиночном разряде. На счету спортсменки также 18 побед на турнирах Женской теннисной ассоциации (WTA).