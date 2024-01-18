Российского военного осудили за побег из части в ДНР

На Сахалине суд приговорил военного к колонии за побег из части в ДНР

Южно-Сахалинский гарнизонный военный суд приговорил младшего сержанта к шести годам колонии общего режима за побег из части в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

На Сахалине военного признали виновным по статье 337 («Самовольное оставление части») УК РФ. Его лишили воинского звания «младший сержант».

По версии следствия, 19 марта 2023 года осужденный решил отдохнуть от службы, поэтому без уважительных причин покинул часть, которая была дислоцирована в ДНР. Сначала он праздно проводил время в республике, а потом уехал к себе домой в Краснодарский край, где отдыхал и помогал маме по хозяйству. 13 сентября 2023 года мужчина прибыл в воинскую часть в Южно-Сахалинске и добровольно перестал уклоняться от военной службы.

Ранее стало известно, что Гарнизонные военные суды Санкт-Петербурга вынесли 108 обвинительных приговоров в отношении военнослужащих, уклонившихся от исполнения обязанностей по военной службе в 2023 году.

