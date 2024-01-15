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18:58, 15 января 2024Силовые структуры

Свыше 100 россиян осудили в Петербурге за уклонение от службы в 2023 году

В Петербурге за 2023 год осудили 108 человек за уклонение от службы в зоне СВО
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Гарнизонные военные суды Санкт-Петербурга вынесли 108 обвинительных приговоров в отношении военнослужащих, уклонившихся от исполнения обязанностей по военной службе в 2023 году. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

При этом в Санкт-Петербургский гарнизонный военный суд поступило 102 дела в отношении лиц, самовольно оставивших места службы в зоне специальной военной операции (СВО), из числа которых по 85 были оглашены обвинительные приговоры. В 224-й гарнизонный военный суд поступило 30 дел по статье 337 («Самовольное оставление части или места службы») УК РФ, из которых по 23 также были вынесены обвинительные приговоры. В среднем наказание для виновных по указанной статье составило шесть лет колонии общего режима.

Кроме того, из всех поступивших дел восемь были обжалованы в апелляционном порядке, а пять — в кассационном. Оправдательные приговоры в обоих судах не выносились, а фигуранты в большинстве случаев признавали свою вину.

Ранее гарнизонный военный суд в Чите приговорил к 5,5 года лишения свободы военнослужащего Михаила Скрипкина, не вернувшегося на службу из отпуска.

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      Олеся Мицкевич
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