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10:17, 18 января 2024Спорт

Сноубордист-чемпион из России заявил о нежелании выступать в нейтральном статусе

Сноубордист Дмитрий Логинов заявил, что не хочет выступать в нейтральном статусе
СюжетЛетние Олимпийские игры

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Трехкратный чемпион мира по сноуборду Дмитрий Логинов оценил перспективу выступления на соревнованиях в нейтральном статусе. Слова россиянина приводит ТАСС.

Спортсмен отметил, что относится к этому отрицательно. «Мне хотелось бы полноценно вернуться на международные соревнования с гимном и флагом. Конечно, нам не хватает международных соревнований самого высокого уровня, но на данный момент мне не хочется выступать в нейтральном статусе», — заявил Логинов.

23-летний Логинов является бронзовым призером чемпионата мира. Спортсмен дважды выступал на Олимпийских играх, но остался без медалей.

Ранее МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в Париже. Они смогут принять участие в турнире как индивидуальные нейтральные спортсмены. При этом до Игр не будут допущены атлеты, поддерживающие спецоперацию на Украине, а также имеющие связи с вооруженными силами или органами безопасности России и Белоруссии. Турнир пропустят представители командных видов спорта.

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      Алексей Гусев
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