Стало известно о ликвидации кулинарной компании телеведущей Высоцкой

Телеведущая Высоцкая решила ликвидировать компанию «Кулинарная студия»

Ведущая телевизионной программы «Едим дома!» на НТВ Юлия Высоцкая решила ликвидировать свою кулинарную компанию. Об этом стало известно из сообщения Shot в Telegram.

По данным издания, Высоцкая подготовила необходимые документы для процедуры ликвидации ООО «Кулинарная студия», которая занималась поставкой еды в заведения и питанием в общественных местах. Отмечается, что в период с 2019 по 2022 год фирма телеведущей понесла убытки на сумму более четырех миллионов рублей.

Помимо «Кулинарной студии», телеведущая владеет еще 13 компаниями, связанными с продовольственной и, в частности, с ресторанной сферой.

Ранее стало известно, что с Высоцкой потребовали 125 тысяч рублей за использование чужих фотографий еды. Фотограф, чьи снимки были размещены на сайте «Едимдома.Ру», вместе с организацией, занимающейся защитой авторских прав, обратилась в суд.