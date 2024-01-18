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10:42, 18 января 2024Интернет и СМИ

Стало известно о ликвидации кулинарной компании телеведущей Высоцкой

Телеведущая Высоцкая решила ликвидировать компанию «Кулинарная студия»

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Ведущая телевизионной программы «Едим дома!» на НТВ Юлия Высоцкая решила ликвидировать свою кулинарную компанию. Об этом стало известно из сообщения Shot в Telegram.

По данным издания, Высоцкая подготовила необходимые документы для процедуры ликвидации ООО «Кулинарная студия», которая занималась поставкой еды в заведения и питанием в общественных местах. Отмечается, что в период с 2019 по 2022 год фирма телеведущей понесла убытки на сумму более четырех миллионов рублей.

Помимо «Кулинарной студии», телеведущая владеет еще 13 компаниями, связанными с продовольственной и, в частности, с ресторанной сферой.

Ранее стало известно, что с Высоцкой потребовали 125 тысяч рублей за использование чужих фотографий еды. Фотограф, чьи снимки были размещены на сайте «Едимдома.Ру», вместе с организацией, занимающейся защитой авторских прав, обратилась в суд.

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