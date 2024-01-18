Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
09:04, 18 января 2024Бывший СССР

Стало известно об аресте более 150 морпехов ВСУ за отказ форсировать Днепр

Жена бойца ВСУ: более 150 морпехов арестовали за отказ форсировать Днепр

Фото: Mstyslav Chernov / AP

В подконтрольном Киеву Херсоне более 150 морских пехотинцев Вооруженных сил Украины (ВСУ) арестовали за отказ форсировать Днепр и высаживаться на левый берег. Об аресте рассказала жена одного из морпехов, передает РИА Новости.

«Он никогда не уклонялся от службы и был настоящим патриотом, но в январе его и более 150 человек — морских десантников из разных подразделений — арестовал Херсонский суд и отправил в СИЗО», — рассказала она.

Из ее слов стало известно, что украинским военным не поставляются боеприпасы, а их командиры не ценят жизни солдат, желая выслужиться. Жена арестованного бойца призвала сограждан не молчать, чтобы освободить арестованных.

Ранее российский боец рассказал о появлении украинской женской роты на кременском участке фронта. По его словам, сперва военные приняли женские голоса за акустическую ловушку, но позже убедились, что на линии боевого соприкосновения действительно появились женщины.

Что думаешь? Оцени!
      Алевтина Запольская
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Украина впервые с начала СВО атаковала беспилотником Ленинградскую область. Куда раньше долетали дроны ВСУ?

      Рекордный рост рынка кофе навынос объяснили

      Россиянка расправилась со знакомым и покушалась на свидетеля преступления

      Детей эвакуировали из здания российской гимназии из-за прорыва труб в подвале

      Блогерша купила на аукционе брошенный чемодан и удивилась ценным находкам

      Ученые обнаружили самую старую из когда-либо наблюдаемых черных дыр

      Стало известно об аресте более 150 морпехов ВСУ за отказ форсировать Днепр

      Появились подробности о сбитом над Ленобластью беспилотнике

      В США испытали ключевой элемент новой противокорабельной ракеты

      У погибшего в СВО автора «Уральских пельменей» отсудили девять миллионов рублей

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше