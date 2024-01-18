Стало известно об аресте более 150 морпехов ВСУ за отказ форсировать Днепр

Жена бойца ВСУ: более 150 морпехов арестовали за отказ форсировать Днепр

В подконтрольном Киеву Херсоне более 150 морских пехотинцев Вооруженных сил Украины (ВСУ) арестовали за отказ форсировать Днепр и высаживаться на левый берег. Об аресте рассказала жена одного из морпехов, передает РИА Новости.

«Он никогда не уклонялся от службы и был настоящим патриотом, но в январе его и более 150 человек — морских десантников из разных подразделений — арестовал Херсонский суд и отправил в СИЗО», — рассказала она.

Из ее слов стало известно, что украинским военным не поставляются боеприпасы, а их командиры не ценят жизни солдат, желая выслужиться. Жена арестованного бойца призвала сограждан не молчать, чтобы освободить арестованных.

Ранее российский боец рассказал о появлении украинской женской роты на кременском участке фронта. По его словам, сперва военные приняли женские голоса за акустическую ловушку, но позже убедились, что на линии боевого соприкосновения действительно появились женщины.