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18:01, 18 января 2024Путешествия

Тело без головы обнаружили на пляже пятизвездочного турецкого отеля

Haber Global: тело без головы обнаружили на пляже турецкого отеля Amelia Beach

Фото: Kaan Soyturk / Reuters

Тело без головы и правой руки обнаружили на пляже пятизвездочного турецкого отеля Amelia Beach в Анталье. Об этом пишет местное издание Haber Global.

Уточняется, что инцидент произошел на пляже района Ченгер в муниципалитете и округе Манавгат. Сотрудники отеля вызвали на место происшествия местную полицию и командование береговой охраны.

Как пишет источник, тело отправили на экспертизу в Институт судебной медицины Антальи после осмотра жандармерией, судебным медиком и прокурором.

Ранее в турецком Кемере пропала туристка из Кирова Надежда Ярыгина. Она приехала на курорт 31 декабря и 4 января перестала выходить на связь с родными.

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      Алина Черненко
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