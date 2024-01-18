Тело без головы обнаружили на пляже пятизвездочного турецкого отеля

Haber Global: тело без головы обнаружили на пляже турецкого отеля Amelia Beach

Тело без головы и правой руки обнаружили на пляже пятизвездочного турецкого отеля Amelia Beach в Анталье. Об этом пишет местное издание Haber Global.

Уточняется, что инцидент произошел на пляже района Ченгер в муниципалитете и округе Манавгат. Сотрудники отеля вызвали на место происшествия местную полицию и командование береговой охраны.

Как пишет источник, тело отправили на экспертизу в Институт судебной медицины Антальи после осмотра жандармерией, судебным медиком и прокурором.

Ранее в турецком Кемере пропала туристка из Кирова Надежда Ярыгина. Она приехала на курорт 31 декабря и 4 января перестала выходить на связь с родными.