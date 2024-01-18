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16:30, 18 января 2024Из жизни

У рожденной раньше срока девочки обнаружили четыре почки

New York Post: в Бразилии девочка родилась с четырьмя почками

Фото: Unsplash

В Бразилии родилась девочка с редкой аномалией развития — четырьмя почками. Об этом сообщает New York Post.

Врачи обнаружили, что у Изис Элоа Феррейры Алвес проблемы с почками, когда она еще находилась в утробе матери, 21-летней Талии Сильвы Алвес. Девочка появилась на свет раньше срока путем кесарева сечения и некоторое время находилась в кювезе под присмотром врачей. В пять месяцев Изис потребовалась операция, в ходе которой врачи выяснили, что у нее четыре почки.

Хирурги удалили девочке одну почку, так как она увеличилась из-за обструкции мочевыводящих путей и сдавливала желудок и кишечник, затрудняя процесс усваивания пищи. После операции у Изис осталось три почки, с которыми она живет по сей день. Отмечается, что девочка не может стать донором лишнего органа, так как у нее есть проблемы с кровеносными сосудами, что осложнит трансплантацию.

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По словам уролога, оперировавшего Изис, ей необходимо наблюдаться у врачей в течение длительного времени, чтобы избежать возможных проблем со здоровьем в будущем. Сейчас девочке 13 месяцев. Ее часто госпитализируют из-за пневмонии, которая возникает на фоне гриппа: легкие Изис подвержены инфекциям из-за преждевременного рождения и длительной седации, которую ей проводили врачи. Несмотря на это, как утверждает Талиия, дочь познает мир и развивается, с той же скоростью, что и другие дети.

Ранее сообщалось, что жительница острова Реюньон неожиданно для себя узнала о беременности, когда пожаловалась на проблемы с пищеварением. 37-летняя мать двоих детей обратилась к врачам, потому что десять дней подряд страдала от постоянной боли в животе.

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      Алиса Удовик
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