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19:47, 18 января 2024Путешествия

Украина интенсивно занялась восстановлением авиасообщения

Замглавы офиса Зеленского: Украина работает над восстановлением авиасообщения

Фото: Volodymyr Tarasov / Globallookpress.com

На Украине активно занялись восстановлением авиасообщения. Об этом заявил замглавы офиса президента страны Владимира Зеленского Ростислав Шурма, его слова приводит Sky News.

«Я не хочу создавать завышенных ожиданий (...), но я могу сказать вам, что мы очень интенсивно работаем над восстановлением авиасообщения на Украине», — подчеркнул он.

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