Украина интенсивно занялась восстановлением авиасообщения

Замглавы офиса Зеленского: Украина работает над восстановлением авиасообщения

На Украине активно занялись восстановлением авиасообщения. Об этом заявил замглавы офиса президента страны Владимира Зеленского Ростислав Шурма, его слова приводит Sky News.

«Я не хочу создавать завышенных ожиданий (...), но я могу сказать вам, что мы очень интенсивно работаем над восстановлением авиасообщения на Украине», — подчеркнул он.

Ранее, в декабре 2023 года, глава Крыма Сергей Аксенов назвал условие открытия местного аэропорта. По мнению главы российского региона, авиагавань Симферополя сможет вернуться к работе только после окончания спецоперации на Украине.

