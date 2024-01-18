Украинский военный заочно осужден на 28 лет за расстрел жителей Мариуполя

В ДНР суд заочно дал 28 лет сержанту ВСУ, расстрелявшему двух жителей Мариуполя

Верховный суд Донецкой Народной Республики (ДНР) заочно приговорил младшего сержанта нацгвардии Украины Ивана Паскалова к 28 годам лишения свободы за расстрел двух мирных жителей Мариуполя. Об этом «Ленте.ру» сообщили в военной прокуратуре Объединенной группировки войск.

Украинский военный признан виновным по статьям 356 («Применение в вооруженном конфликте запрещенных методов») и 105 («Убийство по мотивам политической, идеологической ненависти и вражды») Уголовного кодекса РФ. Он будет отбывать срок в исправительной колонии строгого режима.

Суд установил, что в марте 2022 года Паскалов находился на боевой позиции, которая была оборудована на крыше здания в Мариуполе. Оттуда он открыл огонь из автомата по идущим по улице двум жителям. От полученных ранений они скончались на месте.

17 января сообщалось, что Верховный суд ДНР приговорил к пожизненному лишению свободы члена украинского батальона «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) Алексея Мозгового. Он в начале апреля 2022 года запер укрывавшихся в подвале жилого дома жителей Мариуполя, а затем расстрелял их.