Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:21, 18 января 2024Силовые структуры

Украинский военный заочно осужден на 28 лет за расстрел жителей Мариуполя

В ДНР суд заочно дал 28 лет сержанту ВСУ, расстрелявшему двух жителей Мариуполя

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Верховный суд Донецкой Народной Республики (ДНР) заочно приговорил младшего сержанта нацгвардии Украины Ивана Паскалова к 28 годам лишения свободы за расстрел двух мирных жителей Мариуполя. Об этом «Ленте.ру» сообщили в военной прокуратуре Объединенной группировки войск.

Украинский военный признан виновным по статьям 356 («Применение в вооруженном конфликте запрещенных методов») и 105 («Убийство по мотивам политической, идеологической ненависти и вражды») Уголовного кодекса РФ. Он будет отбывать срок в исправительной колонии строгого режима.

Суд установил, что в марте 2022 года Паскалов находился на боевой позиции, которая была оборудована на крыше здания в Мариуполе. Оттуда он открыл огонь из автомата по идущим по улице двум жителям. От полученных ранений они скончались на месте.

17 января сообщалось, что Верховный суд ДНР приговорил к пожизненному лишению свободы члена украинского батальона «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) Алексея Мозгового. Он в начале апреля 2022 года запер укрывавшихся в подвале жилого дома жителей Мариуполя, а затем расстрелял их.

Что думаешь? Оцени!
      Любовь Ширижик
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Наемники ВСУ попали под удар в Харькове. Среди них были кураторы диверсантов, нападавших на регионы России

      Участник «Фабрики звезд» рассказал о службе в армии

      Возможность появления в Москве поездов метро лишь со стоячими местами оценили

      Пинавшие на морозе раздетого до трусов подростка россияне объяснили нападение

      Во Франции назвали безумием поставки оружия проигрывающей Украине

      Дина Саева показала фото с монобровью

      Власти Харьковской области сообщили о регулярных обстрелах ВСУ

      Жирков посоветовал капитану «Спартака» уходить из команды

      Постсоветская страна начнет закупки газа из США

      В Петербурге мигрантам торжественно вручили повестки в военкомат

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше