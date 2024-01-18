Уволенный из-за доноса кот Сергей сменит место работы

Уволенный из-за доноса кот Сергей из Зеленоградска нашел новую работу

Уволенный из продуктового магазина Зеленоградска из-за доноса кот Сергей нашел новое место работы и планирует стать блогером. Об этом сообщает Baltic News.

Кот по имени Сергей несколько лет встречал покупателей магазина в Зеленоградске, у него даже было свое «рабочее место». Однако недавно в магазин поступила жалоба от Роспотребнадзора, которую написал некий молодой человек. Сотрудники не исключают, что это могли быть происки конкурентов, а не просто желание какого-то человека, который не любит животных, выгнать кота на улицу. Как бы то ни было, ведомство вынесло постановление, и кота пришлось уволить.

Новости об увольнении кота вызвали широкий резонанс. Поскольку из-за санитарных норм Сергей никак не может вернуться в магазин, сотрудники владеющей им компании подготовили для кота новую комфортную и безопасную должность в офисе. Поэтому кот просто сменит место работы. «Сергей остается с нами», — сообщил сотрудник компании Жан в комментарии для СМИ.

Также опекуны кота собираются вести социальные сети от имени Сергея. Так, скоро будет запущен Telegram-канал «Кот Сергей 39». В нем будут появляться новости о жизни кота Сергея и его прошлом.

Сотрудник по имени Жан признал, что резонансная история стала своеобразной рекламой для торговой точки. По его словам, автора жалобы в Роспотребнадзор так и не удалось установить.

Ранее жители Зеленоградска встали на защиту кота Сергея и собрали более 500 подписей под петицией о его возвращении. Сергей также получил предложение о работе от лица кота Франца из Смольного, который служит помощником советника председателя КГИОП по вопросам уюта и доброжелательной среды в КГИОП с весны 2023 года.