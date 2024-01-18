В ЕС заявили о возможной смене Борреля премьером Эстонии

Politico: премьер Эстонии Каллас может заменить Борреля на посту

Премьер Эстонии Кая Каллас может заменить верховного представителя Европейского союза (ЕС) по иностранным делам Жозепа Борреля после выборов в Европейский парламент. Об этом заявило европейское подразделение издания Politico.

«Урсула фон дер Ляйен сохранит пост главы Еврокомиссии, Роберта Метсола останется спикером Европарламента, премьер-министр Дании Метте Фредериксен станет новым президентом Европейского совета, а Кая Каллас займет пост верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности вместо Жозепа Борреля», — сообщается в материале издания.

Авторы подчеркивают, что ключевым фактором распределения должностей является географическое положение. Данный сценарий предполагает, что фон дер Ляйен будет представлять Запад Европы, Метсола — Юг, Фредериксен — Север, а Каллас — Восток. Сама премьер Эстонии ранее подчеркивала, что странам Восточной Европы необходимо нарастить свой голос в ЕС из-за конфликта на Украине.

До этого Каллас опровергла информацию об изменившемся отношении к ней в ЕС после скандала с ее супругом Арво Халликом. Он был заподозрен в продаже санкционных товаров в Россию.