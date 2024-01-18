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00:58, 18 января 2024Спорт

В ОКР предостерегли сбежавших из России в США фехтовальщиков

Глава ОКР Поздняков заявил, что фехтовальщиков Бида используют в США

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков в эфире телеканала «Россия 24» предостерег сбежавших в США российских фехтовальщиков Сергея и Виолетту Бида.

Поздняков заявил, что спортсменов используют на Западе, так как эти фехтовальщики были бы не в состоянии прославиться своими спортивными результатами. «Из них раскручивают образ классического диссидента, диссидента от спорта. Но жизнь все расставит на свои места», — посчитал глава ОКР.

12 января стало известно о желании фехтовальщиков получить гражданство США. Отмечалось, что Сергей Бида намерен отобраться в сборную страны и поехать на Олимпийские игры-2024.

26 декабря 2023 года МВД России объявило шпажистов Бида в розыск. Им грозит до десяти лет лишения свободы по статье 337 УК РФ («Самовольное оставление части или места службы»). На момент отъезда Сергей Бида числился в московском «Динамо» и имел звание прапорщика Росгвардии. Его жена ранее была военнослужащей Минобороны в столичном ЦСКА.

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      Анастасия Борисова
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