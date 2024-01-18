Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:34, 18 января 2024Мир

В ООН сообщили о возможной встрече Гутерриша с Лавровым

Генсек ООН Гутерриш может встретиться с Лавровым на следующей неделе в Нью-Йорке
Антониу Гутерриш

Антониу Гутерриш. Фото: Denis Balibouse / Reuters

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш может провести встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на следующей неделе, когда глава ведомства будет находиться в Нью-Йорке. Об этом заявил официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик, пишет РИА Новости.

По его словам, Гутерриш планирует обсудить с Лавровым «все, что министр иностранных дел захочет обсудить». «Можно представить себе набор тем, по которым нужно будет пройтись», — сказал он.

Ранее ООН обратилась к донорам и запросила у них 4,2 миллиарда долларов Украине для прифронтовых территорий и беженцев.

В сентябре 2023 года стало известно, что Украина получила помощь от ООН в размере 1,8 миллиарда долларов, что стало на один миллиард больше, чем помощь международной организации Афганистану.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      В Госдуме предложили ужесточить наказание за фейки о Вооруженных силах России

      Медведев прокомментировал победу в четырехчасовом матче на Australian Open

      В Грузии осудили нападения на Израиль

      Пойманный на кокаине баскетболист ЦСКА обратился к болельщикам

      Генпрокуратура и СК поддержали проект об изъятии имущества за фейки об армии

      В ООН сообщили о возможной встрече Гутерриша с Лавровым

      Беспилотник атаковал базу США в Иракском Курдистане

      Кличко потребовал от Германии новой помощи

      Канал Никиты Михалкова в YouTube заблокировали

      Глобальный производитель автозапчастей уволит более тысячи сотрудников

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше