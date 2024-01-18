В ООН сообщили о возможной встрече Гутерриша с Лавровым

Генсек ООН Гутерриш может встретиться с Лавровым на следующей неделе в Нью-Йорке

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш может провести встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на следующей неделе, когда глава ведомства будет находиться в Нью-Йорке. Об этом заявил официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик, пишет РИА Новости.

По его словам, Гутерриш планирует обсудить с Лавровым «все, что министр иностранных дел захочет обсудить». «Можно представить себе набор тем, по которым нужно будет пройтись», — сказал он.

Ранее ООН обратилась к донорам и запросила у них 4,2 миллиарда долларов Украине для прифронтовых территорий и беженцев.

В сентябре 2023 года стало известно, что Украина получила помощь от ООН в размере 1,8 миллиарда долларов, что стало на один миллиард больше, чем помощь международной организации Афганистану.

