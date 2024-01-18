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18:50, 18 января 2024Бывший СССР

В Польше сравнили Украину с изнасилованной женщиной

Глава МИД Польши Сикорский сравнил Украину с изнасилованной женщиной

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский сравнил Украину с изнасилованной женщиной и выступил против принуждения Киева к переговорам с Россией. Так глава польской дипломатии прокомментировал мирный процесс во время «Украинского завтрака» в Давосе, передает «Зеркало недели».

«Что касается переговоров, то хочу поделиться одним из "законов Сикорского" о внешней политике: никогда нет недостатка в карманных Чемберленах, которые готовы пожертвовать другими людьми (...) Когда женщину насилуют, то не время говорить ей: не разжигай. Вы должны ей помочь», — заявил глава МИД.

Он также призвал другие страны последовать примеру польского государства и начать жертвовать Вооруженным силам Украины транспортные средства.

Ранее Сикорский заявил, что Варшава планирует увеличить поставки военной помощи Киеву. Для этого польское правительство собирается нарастить производство боеприпасов и военной техники.

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      Глеб Палехов
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