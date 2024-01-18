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14:40, 18 января 2024Путешествия

В Росавиации рассказали об обстановке в аэропортах Москвы

Росавиация: аэропорты Москвы работают штатно после снятия временных ограничений

Фото: Софья Сандурская / ТАСС

Все аэропорты Москвы после снятия временных ограничений работают штатно. Об обстановке в авиагаванях рассказал пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.

«Временные ограничения в московской воздушной зоне днем 18 января вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов», — добавил представитель ведомства.

Ранее сообщалось о введении плана «Ковер» в аэропорту Внуково, спустя некоторое время ограничения сняли. Также поступала информация, что Шереметьево не принимал рейсы на прилет, из-за чего несколько бортов ушли на запасные аэродромы. В Домодедово ограничения не вводились.

Также 18 января план «Ковер» объявлял аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге. Причиной стала атака беспилотника на Ленинградскую область.

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      Мария Борисова
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