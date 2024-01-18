В России подорожал один тип жилья

Новые квартиры в России подорожали на 11 процентов за год

За год квартиры в российских новостройках подорожали на 11 процентов. Данные о том, что в стране выросли цены на один тип жилья, приводятся в материалах института развития ДОМ.РФ, пишет ТАСС.

По данным аналитиков, в январе 2024 года средняя стоимость квадратного метра составила 162,5 тысячи рублей. Годом ранее этот же показатель находился на уровне в 146,3 тысячи рублей.

Эксперты отметили, что примерно 34 процента строящегося жилья в стране уже продано, еще 43 процента реализуется и на 23 процента продажи не открыты. Результаты первого месяца этого года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего почти не изменились — тогда на «первичке» было продано 30 процентов лотов, 42 процента продавалось и продажи не открывались на 27 процентах.

В настоящее время больше всего жилья строится в Московском регионе — практически 25,5 миллиона «квадратов». При этом из 16,9 миллиона квадратных метров, которые возводятся в столице, 42 процента площади уже продано.

Ранее в этот же день стало известно, что в Москве взвинтились цены на новостройки.