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10:40, 18 января 2024Среда обитания

В Москве взвинтились цены на один вид жилья

Стоимость квадратного метра первичного жилья в Москве составила 537,8 тыс. руб.

Фото: Мария Купцова / «Лента.ру»

Средняя стоимость квадратного метра жилья на первичном рынке недвижимости в Москве по итогам декабря 2023 года составила 537,8 тысячи рублей, сообщает РБК со ссылкой на обзор цен аналитической платформы bnMAP.pro.

Показатель оказался рекордным для российских городов-миллионников. Для сравнения, стоимость «квадрата» в Санкт-Петербурге оказалась почти вдвое меньше — 274,3 тысячи рублей.

Аналитики объяснили разницу разрывом в средней стоимости квадратного метра высокобюджетной недвижимости в двух столицах. По итогам 2023 года средняя стоимость квадратного метра элитного первичного жилья в открытой продаже в Москве составляла 1,977 миллиона рублей, в Петербурге — 784,5 тысячи рублей. В премиальном сегменте средняя стоимость квадратного метра Москве составляет 999 тысячи рублей, в Петербурге — 425,6 тысячи рублей.

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За год в Москве стоимость квадратного метра выросла на 17 процентов, в Петербурге — на шесть процентов.

В пятерку лидеров по стоимости квадратного метра в новостройках по итогам 2023 года также вошли Казань (223,7 тысячи рублей), Нижний Новгород (181,6 тысячи рублей) и Краснодар (162,6 тысячи рублей). Доступнее всего жилье в Воронеже — 111,3 тысячи рублей за квадратный метр, и Челябинске (120,2 тысячи рублей).

Ранее стало известно, что в четвертом квартале 2023 года спрос на первичное жилье в России вырос на 19 процентов по сравнению с третьим кварталом. Интерес к покупке студий у россиян взлетел на 27 процентов.

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      Мария Черкасова
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