Россияне бросились скупать один тип недвижимости

Спрос на жилье в новостройках в России вырос на 19 процентов

В четвертом квартале 2023 года спрос на первичное жилье в России вырос на 19 процентов по сравнению с третьим кварталом. Об этом говорится в материале «Авито Недвижимости», который есть в распоряжении «Ленты.ру».

При этом интерес к приобретению студий у россиян вырос на 27 процентов. Рост спроса на «первичку» наблюдался в 26 из 33 городов, участвовавших в исследовании. В Красноярске интерес к приобретению жилья увеличился вдвое, в Рязани — на 69 процентов, в Краснодаре — на 42 процента. В Москве спрос повысился на 37 процентов, в Санкт-Петербурге — на 1 процент.

«Рост спроса на первичное жилье во многом связан с ситуацией в банковском секторе — в 4-м квартале люди продолжали наблюдать, как повышается ключевая ставка Центробанка России (ЦБ РФ), поэтому стремились зафиксировать цену покупки и процент по ипотечным кредитам, скорее закрыв сделки», — заявил руководитель направления первичной недвижимости «Авито Недвижимости» Дмитрий Алексеев.

Предложение в новостройках на фоне высокого спроса сократилось в 21 из 33 городов. Меньше лотов стало в Барнауле (минус 39 процентов), Перми (минус 34 процента), Томске (минус 31 процент), Симферополе (минус 28 процентов) и других городах. В Санкт-Петербурге предложение снизилось на 12 процентов, в Москве осталось неизменным.

При этом в двух городах цены за квартал снизились. Это Иркутск (минус четыре процента за объект) и Новосибирск, где цены не изменились. Дороже всего квадратный метр оказался в Сочи (369 тысяч рублей), Москве (333 тысячи рублей) и Петербурге (218 тысяч рублей). Дешевле всего жилье стоит в Брянске (84 тысячи рублей за квадратный метр), Ставрополе (88 тысяч рублей), Ульяновске и Ижевске (по 89 тысяч рублей в каждом).

Ранее стало известно, что жителей столицы заинтересовали квартиры в старом фонде. По итогам прошлого года в Москве было заключено почти 175 тысяч договоров купли-продажи в этом сегменте рынка — рекордное количество сделок по этому типу жилья с 2009 года.