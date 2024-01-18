В России разработали армейские пауэрбанки на солнечных батареях

В России разработали армейские мобильные источники энергии на солнечных батареях

Мобильные армейские источники энергии на основе солнечных батарей разработали в интересах инженерных войск Вооруженных сил России — пауэрбанки смогут обеспечить электроэнергией подразделения, выполняющие задачи в полевых условиях. Об этом сообщили в Минобороны, передает ТАСС.

«Мобильная конструкция специальных солнечных батарей, в том числе входящих в состав комплектов, позволяет легко переносить их с места на место и обеспечивать электроэнергией рубежи и позиции сосредоточения войск. Разрабатываемые в интересах инженерных войск индивидуальные и групповые источники энергии предназначены для гарантированного обеспечения электроэнергией подразделений при выполнении поставленных задач в полевых условиях», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что разработка позволяет заряжать аккумуляторы различных типов. Устройство может работать при температуре от минус 20 до плюс 50 градусов, в дождь, соляной туман, а также при воздействии песка и пыли.

Также в Минобороны отметили, что солнечные панели можно устанавливать под различными углами, что позволяет вырабатывать электроэнергию длительное время. После принятия устройств на снабжение их планируют закупить в рамках гособоронзаказа и поставить в части инженерных войск.

В декабре стало известно, что российские инженеры создали программное обеспечение (ПО) для беспилотников с открытым исходным кодом. ПО дает возможность одному оператору одновременно управлять сразу несколькими дронами.