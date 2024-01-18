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22:31, 18 января 2024Мир

В США прокомментировали создание ядерного оружия Ираном

Кирби заявил, что США не позволят Ирану создать ядерное оружие
Джон Кирби

Джон Кирби. Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Власти США не позволят Ирану создать ядерное оружие, если через дипломатию этого добиться не удастся. Об этом заявил координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, передает РИА Новости.

Чиновник уточнил, что «есть другие пути». Кирби отметил, что США предпочли бы достичь этого через дипломатию. Однако в ближайшее время, по его словам, этого не произойдет.

Также Кирби подчеркнул, что Соединенные Штаты не хотели бы видеть эскалации между Ираном и Пакистаном в свете последних событий. Президент США Джо Байден придерживается мнения, что нельзя позволить Ирану создать ядерное оружие, прокомментировал он.

Ранее правительство США осудило удары Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения вооруженных сил Ирана) по Эрбилю. В Госдепартаменте заявили о безрассудстве ракетных ударов Ирана, уточнив, что они подрывают стабильность в Ираке.

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      Юлия Мискевич
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