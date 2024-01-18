В США заявили о пребывании американских властей на острове фантазий

Полковник армии США Макгрегор: Вашингтон пребывает на острове фантазий

Американские власти пребывают на острове фантазий, веря в свой успех на Украине. Таким мнением поделился на своей странице в соцсети X (бывший Twitter) отставной полковник армии США и бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор.

«Вашингтон считает, что украинская война стала историей огромного успеха. Мы не причинили вреда России. Они отказываются видеть реальность. Вашингтон живет на острове Фантазий», — написал военный.

Ранее Макгрегор заявил, что у планов по победе над Россией не было шансов на успех. «Вы не создаете мигом силу, способную завоевать Россию. Это абсурд. У этого никогда не было шансов на успех», — отметил он.