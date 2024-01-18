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11:53, 18 января 2024Мир

В Великобритании рассказали о сроках решающего прорыва России на Украине

Британский историк Фергюсон: Россия совершит решающий прорыв на Украине в 2024-м

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские войска совершат решающий прорыв на Украине в течение 2024 года. Такие сроки назвал британский историк Нил Фергюсон в интервью Die Welt.

«Многие на Западе не хотели верить в возможность такого сценария», — рассказал эксперт.

Фергюсон также утверждает, что люди забыли уроки истории. По его словам, исторически так сложилось, что в первой половине конфликта Россия «обычно плохо себя проявляет, а во второй — выигрывает». Подобное надо учитывать, указал он.

Помимо этого, британский специалист констатировал, что поддержка Украины со стороны США постепенно ослабевает. В то же время он упрекнул власти США, вспоминая об их обещаниях помогать союзникам «столько, сколько надо». «А через несколько лет поддержка заканчивается, как в Ираке и Афганистане», — подметил Фергюсон, добавив, что для американцев такая схема стала привычной.

В настоящее время, продолжил историк, Европе надо стремиться к стратегической автономии и быть более ответственной на мировой арене, так как на помощь США рассчитывать не приходится. «Как когда-то Римская империя, Америка сейчас переживает период упадка. А с возвращением в Белый дом бывшего президента Дональда Трампа эти процессы только ускорятся», — сделал вывод Фергюсон.

В начале января газета Times со ссылкой на источник в британском правительстве сообщала, что Великобритания и страны Европы хотят продлить конфликт на Украине по меньшей мере до 2025 года. Утверждалось, что это необходимо для восстановления и налаживания европейской оборонной промышленности. Уже тогда, как заявил источник, европейские страны будут готовы помогать властям Украины вне зависимости от позиции США.

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