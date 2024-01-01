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18:54, 1 января 2024Мир

В Европе захотели продлить конфликт на Украине

Times: Лондон и страны Европы хотят продлить конфликт на Украине до 2025 года
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Великобритания и страны Европы хотят продлить конфликт на Украине как минимум до 2025 года. Как пишет Times со ссылкой на источник в британском правительстве, это необходимо для перезапуска европейской оборонной промышленности, чтобы продолжать помогать украинским властям вне зависимости от позиции США, где в 2024 году пройдут президентские выборы.

«2024 год не принесет больших операционных успехов. Крупный прорыв маловероятен», — сказал газете источник в правительстве Великобритании, говоря о возможности России или Украины добиться перелома в конфликте.

На фоне этого прогноза европейские страны намерены нарастить свои производственные мощности в сфере военно-промышленного комплекса, чтобы в будущем не зависеть от итогов выборов президента США. Однако на данный момент Лондон не может ничего предложить Киеву, так как королевство истощило свои запасы вооружений. В связи с этим Великобритания просит Германию и неназванные другие страны обеспечить предоставление Украине военной помощи и оружия.

Одним из пунктов военной помощи Лондона Киеву являются крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow. При помощи таких ракет (и их клона SCALP) Вооруженные силы Украины атакуют российские объекты за пределами зоны СВО, в частности в Крыму и Севастополе.

Ранее США выделили Украине последний в 2023 году пакет военной помощи на 250 миллионов долларов. Киев надеется на предоставление гораздо более крупного объема средств, которые в том числе закроют потребности социального сектора, в противном случае могут оказаться под угрозой пенсии и зарплаты бюджетников.

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      Варвара Кошечкина
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