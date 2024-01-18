В Швейцарии призвали пригласить Путина после Зеленского

Депутат Бюхель: Швейцария должна пригласить в Берн Путина после Зеленского

Швейцария должна пригласить в Берн президента России Владимира Путина, чтобы подтвердить свой нейтралитет в украинском конфликте. С таким призывом выступил депутат Национального совета Швейцарии от Швейцарской народной партии (SVP) Рино Бюхель в интервью газете 20 Minuten.

Он также прокомментировал визит президента Украины Владимира Зеленского в парламент Швейцарии, который состоялся 15 января. Бюхель отметил, что Швейцария фактически принимает сторону одного из участников конфликта, нарушая вековой принцип нейтралитета страны.

Швейцарский депутат подчеркнул, что дипломатическое урегулирование конфликта на Украине невозможно без участия Москвы. Бюхель также охарактеризовал переговоры по поводу украинской «формулы мира», прошедшие в Давосе без России, как «абсурдные».

Ранее Владимир Зеленский обратился к президенту Швейцарии Виоле Амхерд с просьбой организовать мирный саммит высокого уровня по Украине