Власти Харьковской области сообщили о регулярных обстрелах ВСУ

Власти Харьковской области: ВСУ регулярно обстреливают подконтрольные РФ поселки

Вооруженные силы Украины (ВСУ) регулярно обстреливают почти все поселки на подконтрольной России части Харьковской области. Об этом сообщила администрация региона, пишет РИА Новости.

Уточняется, что украинские войска используют дроны с боевыми зарядами. Как рассказали в администрации, под удар может попасть любой перемещающийся транспорт. «Практически каждый поселок в Харьковской области регулярно обстреливается со стороны Украины», — заявили власти.

Кроме того, из-за обстрелов ВСУ сотрудники администрации не могут добраться во все 35 подконтрольных РФ поселков, где проживают около двух тысяч человек, в том числе дети.

Ранее глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил, что войска Украины увеличили число целенаправленных обстрелов гражданских объектов и инфраструктуры в регионе. По его словам, аки ВСУ наносятся абсолютно осознанно.