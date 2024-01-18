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16:41, 18 января 2024Бывший СССР

Власти Харьковской области сообщили о регулярных обстрелах ВСУ

Власти Харьковской области: ВСУ регулярно обстреливают подконтрольные РФ поселки

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) регулярно обстреливают почти все поселки на подконтрольной России части Харьковской области. Об этом сообщила администрация региона, пишет РИА Новости.

Уточняется, что украинские войска используют дроны с боевыми зарядами. Как рассказали в администрации, под удар может попасть любой перемещающийся транспорт. «Практически каждый поселок в Харьковской области регулярно обстреливается со стороны Украины», — заявили власти.

Кроме того, из-за обстрелов ВСУ сотрудники администрации не могут добраться во все 35 подконтрольных РФ поселков, где проживают около двух тысяч человек, в том числе дети.

Ранее глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил, что войска Украины увеличили число целенаправленных обстрелов гражданских объектов и инфраструктуры в регионе. По его словам, аки ВСУ наносятся абсолютно осознанно.

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      Кристина Есикова
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