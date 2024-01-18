Военный аналитик призвал серьезно отнестись к истребителям F-16 на Украине

Военный аналитик Коротченко: истребители F-16 являются хорошей платформой

Уже в этом году на вооружении у Вооруженных сил Украины (ВСУ) могут оказаться истребители F-16, к этому надо отнестись серьезно, призвал в беседе с «Царьградом» главный редактор журнала «Национальная оборона», полковник запаса Игорь Коротченко.

«Эти самолеты — хорошая платформа. И главная опасность в том, что они будут нести. Если американцы дадут Украине современные версии крылатых ракет, будет очень неприятно», — высказался военный аналитик.

Ранее советник командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что Украина в будущем рассчитывает полностью перейти на технику с Запада, однако содержать, в частности, истребители F-16 в стране будет сложно. По его словам, каждый тип авиационной техники — это дополнительная нагрузка на обслуживание и эксплуатацию.

8 января заместитель министра обороны Украины Александр Павлюк рассказал, что в стране началась подготовка аэродромов для использования западных истребителей.