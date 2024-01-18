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17:29, 18 января 2024Путешествия

Воровка украла у туристки сумку с деньгами, прошлась по магазинам и попалась

DM: воровка из США украла у туристки сумку, прошлась по магазинам и попалась

Кадр: NBC Miami

Воровка из США украла у туристки из Пуэрто-Рико сумку с деньгами, прошлась по магазинам и попалась полиции. Подробности истории сообщает британский таблоид Daily Mail (DM).

Когда 60-летняя шеф-повар и писательница Марисоль Эрнандес ужинала с подругой в элитном итальянском ресторане Майами, злоумышленница прошла сзади нее и сняла со спинки стула сумку Gucci. По данным издания, в ней лежали кошелек Gucci с 1,2 тысячи долларов (около 106 тысяч рублей) наличными и очки Cartier за 4 тысячи долларов (около 353 тысяч рублей). Момент кражи попал на камеры видеонаблюдения.

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Позже выяснилось, что воровка использовала кредитную карту туристки для совершения покупок на общую сумму почти 1,8 тысячи долларов (около 159 тысяч рублей).

«Этот человек в тот же вечер ходил по магазинам и развлекался с моими деньгами и кредитными картами», — пожаловалась Эрнандес.

Как пишет таблоид, писательнице удалось отследить кошелек благодаря трекеру AirTag, который привел полицию в многоквартирный дом. Злоумышленнице предъявили обвинение в краже в крупном размере.

Ранее в Барселоне грабители украли у туриста роскошные часы Richard Mille и скрылись на электросамокатах. Инцидент произошел днем на одной из главных торговых улиц города.

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      Марина Черняк
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