Грабители украли у туриста часы за 50 миллионов рублей и скрылись на самокатах

В Барселоне грабители на самокатах украли у туриста часы за 50 миллионов рублей

В Барселоне грабители украли у туриста роскошные часы Richard Mille и скрылись на электросамокатах. Подробностями инцидента делится испанское издание El Pais.

Ограбление произошло днем 8 декабря посреди оживленного проспекта Пасео-де-Грасия, одной из главных торговых улиц города. Известно, что воры работали вдвоем. Один сорвал аксессуар за 500 тысяч евро (почти 50 миллионов рублей) с запястья туриста и передал их второму злоумышленнику, который на полной скорости скрылся на самокате.

По данным источника, дело передали каталонской полиции. Уточняется, что случаи кражи люксовых часов в центре Барселоны стали настолько часты, что в июле прошлого года правоохранители создали специальную группу по поимке таких преступников. В нее вошли 15 полицейских.

Ранее британский турист инсценировал кражу своих же часов и пошел под суд в Испании. Мужчина заявил в полицию, что его накачали наркотиками во время ночной прогулки и обокрали. Так он рассчитывал получить выплату по страховке в обмен на украденную драгоценность, которую позже нашли в его багаже.