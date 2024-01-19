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12:14, 19 января 2024Наука и техника

Назван российский аналог северокорейского подводного ядерного оружия

Военный эксперт Леонков: Северная Корея испытала ядерную торпеду
СюжетПротесты в США

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Военный эксперт Алексей Леонков в разговоре с «Лентой.ру» назвал российский аналог северокорейского подводного ядерного оружия. Более совершенным аналогом следующего поколения он назвал беспилотный подводный аппарат «Посейдон».

«То, что испытала Северная Корея, — это ядерная торпеда. По сути, они повторили проекты советского образца, когда на вооружении атомных подводных лодок стояли торпеды с ядерными боеголовками. Такая торпеда запускается в сторону корабля противника и приводит к уничтожению его ударной группировки», — объяснил Леонков.

Позже Россия, по его словам, отказалась от такого вида вооружений, отдав предпочтение крылатым и противокорабельным ракетам, баллистическим с ядерными боеголовками. Северная Корея, очевидно, решила пойти по другому пути.

«Следующее поколение такого вида оружия, которое есть у России, это беспилотный подводный аппарат "Посейдон". Это оружие возмездия, которое применяется только во время глобального ядерного конфликта после того, как отработают баллистические ракеты, стратегическая авиация», — рассказал эксперт.

Ранее сообщалось, что Северная Корея в знак протеста против учений Южной Кореи, США и Японии провела испытание подводной системы ядерного оружия.

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