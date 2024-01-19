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21:46, 19 января 2024Мир

Президент Болгарии высказался о разрешении конфликта на Украине

Президент Болгарии Радев надеется, что конфликт на Украине решит дипломатия
Румен Радев

Румен Радев. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Президент Болгарии Румен Радев выразил надежду на то, что украинский конфликт будет разрешен благодаря дипломатии. Об этом пишет ТАСС.

Радев встретился в Софии с министром иностранных дел Эстонии Маргусом Цахкна. Политики согласились с тем, что конфликт на Украине несет риски региональной безопасности и стабильности. Вторичные эффекты кризиса затрагивают экономические и социальные системы стран Европы, указали они.

«Радев выразил надежду на максимально быстрое прекращение боевых действий средствами дипломатии», — высказались в пресс-службе главы Болгарии.

Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что в случае вступления в конфликт с Россией Болгарию ждет участь Украины. По словам экс-разведчика, сейчас российские войска являются самыми боеспособными на планете, в том числе благодаря хорошей подготовке солдат.

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      Марина Совина
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