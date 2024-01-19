Президент Болгарии высказался о разрешении конфликта на Украине

Президент Болгарии Радев надеется, что конфликт на Украине решит дипломатия

Президент Болгарии Румен Радев выразил надежду на то, что украинский конфликт будет разрешен благодаря дипломатии. Об этом пишет ТАСС.

Радев встретился в Софии с министром иностранных дел Эстонии Маргусом Цахкна. Политики согласились с тем, что конфликт на Украине несет риски региональной безопасности и стабильности. Вторичные эффекты кризиса затрагивают экономические и социальные системы стран Европы, указали они.

«Радев выразил надежду на максимально быстрое прекращение боевых действий средствами дипломатии», — высказались в пресс-службе главы Болгарии.

Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что в случае вступления в конфликт с Россией Болгарию ждет участь Украины. По словам экс-разведчика, сейчас российские войска являются самыми боеспособными на планете, в том числе благодаря хорошей подготовке солдат.