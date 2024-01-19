Бортпроводника в США обвинили в съемке несовершеннолетних в туалетах самолета

Бортпроводника American Airlines обвинили в съемке девочек в туалетах самолета

Бортпроводнику American Airlines предъявили обвинения в съемке несовершеннолетних девочек в туалетах самолета и хранении видео с детской порнографией. Об этом пишет CNN.

По данным источника, Эстес Картер Томпсон был арестован 18 января в Линчберге, штат Вирджиния, США. Специальный агент ФБР Джоди Коэн отметила, что инциденты со скрытой съемкой в туалетах произошли как минимум на пяти рейсах.

«Мы очень серьезно относимся к этим обвинениям, — говорится в заявлении американского перевозчика. — Они не отражают политику нашей авиакомпании и ее основную миссию — заботу о людях. Мы тесно сотрудничаем с правоохранительными органами в расследовании, поскольку нет ничего более важного, чем безопасность наших клиентов и команды».

Обвинения были выдвинуты после расследования случая, который произошел на рейсе American Airlines из Шарлотта в Бостон, США, в сентябре 2023 года. Томпсона, который работал в составе экипажа, уличили в попытке тайно заснять 14-летнюю пассажирку в туалете самолета. После этого бортпроводника немедленно отстранили от работы в American Airlines.

По данным прокуратуры, поиск в учетной записи Томпсона в iCloud также выявил четыре записи детей в возрасте от 7 до 14 лет, пользующихся туалетом в самолете, которые были сняты в период с января по август 2023 года.

Ранее сообщалось, что бортпроводник American Airlines установил скрытую камеру в туалете самолета для съемки подростка и попался. По словам одного из пассажиров рейса, после того как девочка сходила в туалет, ее мать выбежала в проход и сообщила, что там находится камера.

