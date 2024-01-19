Эксперты призвали поливать прокисшим молоком грязное белье

«БелНовости»: избавиться от пятен на белье удастся с помощью кислого молока

Домохозяек призвали поливать кислым молоком грязное белье, чтобы избавиться от трудновыводимых пятен. Такой совет дали эксперты издания «БелНовости».

По словам специалистов, с помощью прокисшего молока удастся сделать загрязнения менее трудновыводимыми, убрать желтизну и серость вещей, а также избавить их от застиранного вида. Они рекомендовали заливать жидкостью в первую очередь белые изделия, чтобы вновь сделать их белоснежными, а также светлые вещи. Что касается темных вещей, то использовать продукт стоит лишь в том случае, если загрязнения оказались серьезными.

Для борьбы с сильными пятнами эксперты посоветовали положить грязное белье в таз, залить кислым молоком и оставить на час, после чего извлечь изделия и прополоскать в воде при довольно высокой температуре. Затем вещи понадобится отжать и постирать еще раз, но уже в стиральной машине.

Ранее эксперты «БелНовостей» предложили избавиться от плесени с помощью уксуса, соды и нашатыря.