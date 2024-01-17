Названы четыре подручных средства от плесени дома

Избавиться от плесени дома помогут уксус, сода и нашатырь

Эффективной в борьбе с плесенью в доме или квартире может быть не только специальная бытовая химия. Четыре подручных средства, которые помогут избавиться от грибка, назвали эксперты издания «БелНовости».

Самым действенным из доступных средств специалисты считают уксус. Использовать его советуют как в сочетании с водой, так и в чистом виде — концентрация зависит от масштаба проблемы. Полезной в борьбе с плесенью будет и сода — порошок нужно разбавить водой до жидкого состояния и нанести на пораженную область. «После важно подождать от 15 до 60 минут и приступить к уборке», — уточнили эксперты.

Неожиданно эффективными в избавлении от грибка оказались эфирные масла. Лучше всего использовать розмарин, чайное дерево или лаванду — они не только решат проблему, но и придадут помещению приятный аромат. Четвертое средство — нашатырь. «В наиболее сложных случаях предлагается использовать нашатырь в чистом виде. Однако важно не только обеспечить защиту для органов дыхания, но и качественное проветривание после уборки», — предупредили специалисты.

Ранее эксперты посоветовали использовать перекись водорода, чтобы избавиться от плесени в ванной. Нужно обильно смазать раствором плиточные швы и приступать к уборке спустя час. Отмечается, что перекись обладает отбеливающим эффектом, поэтому ее лучше не применять на цветных поверхностях.

