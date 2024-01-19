Генсек ООН призвал Пакистан и Иран проявить сдержанность

Гутерриш призвал Иран и Пакистан проявить сдержанность после ударов

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал Иран и Пакистан проявить сдержанность на фоне обмена ракетными ударами. Об этом пишет Tagesschau.

Гутерриш прокомментировал ракетные удары стран по приграничным территориям под предлогом борьбы с террористами. Он выразил глубокую обеспокоенность недавней эскалацией ситуации на границе между Пакистаном и Ираном и призвал решить ситуацию мирными средствами.

Иран и Пакистан должны проявлять максимальную сдержанность во избежание дальнейшей эскалации, заявил генсек ООН. Он подчеркнул, что вопросы безопасности стран должны решаться с помощью сотрудничества и с уважением территориальной целостности государств.

Ранее президент Пакистана Ариф Алви заявил, что Иран является братской страной, но Пакистан пойдет на любые меры для защиты безопасности государства. Он подчеркнул, что удар пакистанских Военно-воздушных сил по территории Ирана был направлен на борьбу с террористами в приграничных районах.