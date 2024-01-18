Президент Пакистана назвал Иран братской страной после удара по его территории

Президент Пакистана Алви назвал Иран братским после удара по его территории

Иран является братской страной, но Пакистан пойдет на любые меры для защиты своей территории. Об этом заявил президент Пакистана Ариф Алви сообщает Anadolu.

Алви прокомментировал удар пакистанских Военно-воздушных сил по территории Ирана. Он заявил, что удары наносились по террористам в приграничных районах, и дал высокую оценку действиям военных.

Лидер Пакистана подчеркнул, что страна не пойдет на компромисс в вопросах собственной национальной безопасности и территориальной целостности. Он добавил, что для решения глобальной проблемы терроризма нужны общие усилия. Политик также отметил, что Пакистан уважает суверенитет других стран, и выразил надежду на решение проблемы в ходе диалога с Ираном

17 января министерство иностранных дел Пакистана отозвало посла из Ирана в ответ на ракетные удары по пакистанской части Белуджистана. В ведомстве подчеркнули, что удар по Пакистану является незаконным актом.

Утром 18 января иранские провинции Систан и Белуджистан подверглись удару пакистанской авиации и ракет. МИД Пакистана заявил, что единственной целью ударов по территории Ирана было обеспечение безопасности страны.