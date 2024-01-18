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15:26, 18 января 2024Мир

Президент Пакистана назвал Иран братской страной после удара по его территории

Президент Пакистана Алви назвал Иран братским после удара по его территории
Ариф Алви

Ариф Алви. Фото: Saiyna Bashir / Reuters

Иран является братской страной, но Пакистан пойдет на любые меры для защиты своей территории. Об этом заявил президент Пакистана Ариф Алви сообщает Anadolu.

Алви прокомментировал удар пакистанских Военно-воздушных сил по территории Ирана. Он заявил, что удары наносились по террористам в приграничных районах, и дал высокую оценку действиям военных.

Лидер Пакистана подчеркнул, что страна не пойдет на компромисс в вопросах собственной национальной безопасности и территориальной целостности. Он добавил, что для решения глобальной проблемы терроризма нужны общие усилия. Политик также отметил, что Пакистан уважает суверенитет других стран, и выразил надежду на решение проблемы в ходе диалога с Ираном

17 января министерство иностранных дел Пакистана отозвало посла из Ирана в ответ на ракетные удары по пакистанской части Белуджистана. В ведомстве подчеркнули, что удар по Пакистану является незаконным актом.

Утром 18 января иранские провинции Систан и Белуджистан подверглись удару пакистанской авиации и ракет. МИД Пакистана заявил, что единственной целью ударов по территории Ирана было обеспечение безопасности страны.

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      Юрий Леонов
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