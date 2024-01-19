Кандидат в президенты США пообещала помиловать Трампа

Кандидат в президенты США Хейли пообещала помиловать Трампа

Кандидат в президенты США от республиканской партии, бывший постпред в Организации Объединенных Наций (ООН) Никки Хейли заявила, что в случае избрания помилует экс-президента Штатов Дональда Трампа, если того признают виновным. Заявление прозвучало в эфире CNN.

«Последнее, что нам нужно — это 80-летний президент, сидящий в тюрьме», — подчеркнула политик.

В то же время Хейли уточнила, что осуждение Трампа и тюремный срок «еще больше разделят страну». Возможность помилования она сочла «исцелением» для Соединенных Штатов.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп лидирует среди всех претендентов на предварительных выборах кандидата от Республиканской партии в штате Айова. По данным телеканала NBC, за политика выразили готовность проголосовать около половины избирателей.