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07:08, 19 января 2024Мир

Кандидат в президенты США пообещала помиловать Трампа

Кандидат в президенты США Хейли пообещала помиловать Трампа
Никки Хейли

Никки Хейли. Фото: Faith Ninivaggi / Reuters

Кандидат в президенты США от республиканской партии, бывший постпред в Организации Объединенных Наций (ООН) Никки Хейли заявила, что в случае избрания помилует экс-президента Штатов Дональда Трампа, если того признают виновным. Заявление прозвучало в эфире CNN.

«Последнее, что нам нужно — это 80-летний президент, сидящий в тюрьме», — подчеркнула политик.

В то же время Хейли уточнила, что осуждение Трампа и тюремный срок «еще больше разделят страну». Возможность помилования она сочла «исцелением» для Соединенных Штатов.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп лидирует среди всех претендентов на предварительных выборах кандидата от Республиканской партии в штате Айова. По данным телеканала NBC, за политика выразили готовность проголосовать около половины избирателей.

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      Юлия Мискевич
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