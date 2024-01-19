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13:23, 19 января 2024Бывший СССР

Кулеба раскрыл выгоду для США от конфликта на Украине

Глава МИД Кулеба: США в украинском конфликте сохраняют жизни своих солдат
Дмитрий Кулеба

Дмитрий Кулеба. Фото: Alina Smutko / Reuters

Выгода от конфликта на Украине для США заключается в том, что они сохраняют жизни своих солдат, которым не приходится участвовать в боевых действиях с Россией. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, передает агентство Sputnik.

«Мы предлагаем лучшую сделку на мировом рынке безопасности: дайте нам деньги, дайте нам оружие — и мы проделаем работу», — сказал он на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Ранее Кулеба заявил, что Киев ждет новой помощи от США «в любой день». «Мы получили заверения, что помощь в пути... это может произойти в любой день», — сообщил министр.

Он также заверил, что Украина не крадет деньги у американских налогоплательщиков, поскольку большая часть средств, которые Вашингтон выделяет Киеву, тратится на производство вооружения в самих США.

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      Анастасия Яланская
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