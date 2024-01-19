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02:39, 19 января 2024Бывший СССР

На Украине поделились ожиданиями от помощи США

Глава МИД Украины Кулеба: Киев ждет новой помощи от США «в любой день»
Дмитрий Кулеба

Дмитрий Кулеба. Фото: Thomas Peter / Reuters

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев ждет новой помощи от США «в любой день». Об этом сообщает Bloomberg.

«Мы получили заверения, что помощь в пути... это может произойти в любой день», — подчеркнул глава ведомства.

Кулеба также назвал хорошим показателем тот факт, что Конгресс США рассматривает одобрение помощи Вооруженным силам Украины (ВСУ) одновременно с вопросом по решению проблем на южной границе страны.

Ранее президент США Джо Байден назвал отказ от помощи Украине угрозой Соединенным Штатам, НАТО и миру.

С конца декабря Вашингтон не выделяет помощь Киеву. Законопроект о выдаче Украине 61 миллиарда долларов с прошлого года находится на рассмотрении Конгресса.

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      Марина Совина
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