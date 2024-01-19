На Украине поделились ожиданиями от помощи США

Глава МИД Украины Кулеба: Киев ждет новой помощи от США «в любой день»

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев ждет новой помощи от США «в любой день». Об этом сообщает Bloomberg.

«Мы получили заверения, что помощь в пути... это может произойти в любой день», — подчеркнул глава ведомства.

Кулеба также назвал хорошим показателем тот факт, что Конгресс США рассматривает одобрение помощи Вооруженным силам Украины (ВСУ) одновременно с вопросом по решению проблем на южной границе страны.

Ранее президент США Джо Байден назвал отказ от помощи Украине угрозой Соединенным Штатам, НАТО и миру.

С конца декабря Вашингтон не выделяет помощь Киеву. Законопроект о выдаче Украине 61 миллиарда долларов с прошлого года находится на рассмотрении Конгресса.