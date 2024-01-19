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16:46, 19 января 2024Мир

Левый немецкий политик не признал Сару Вагенкнехт правой

Депутат Гизи: я ненавижу Вагенкнехт за то, что она забрала мандаты левых
Сара Вагенкнехт

Сара Вагенкнехт. Фото: Britta Pedersen / dpa / Globallookpress.com

Депутат бундестага и лидер оппозиционной партии «Союз Сары Вагенкнехт» Сара Вагенкнехт не является правым политиком. Об этом в своем интервью газете Berliner Zeitung заявил левый немецкий политик и депутат бундестага Грегор Гизи.

Как отмечает издание, Гизи, являющемуся одним из лидеров и партии, и парламентской фракции Die Linke («Левые»), не нравится тот факт, что Вагенкнехт по собственной инициативе отделилась от левых и основала партию, призванную подорвать ультраправую партию «Альтернатива для Германии» (АдГ).

По его словам, уход Вагенкнехт погрузил левых в экзистенциальный кризис и, в частности, привел к тому, что Гизи был вынужден уволить парламентский состав, а права Die Linke как независимой партии были урезаны. «Единственное, за что я ненавижу Сару, — за то, что она забрала с собой наши мандаты», — объяснил политик.

Гизи убежден, что у ее новой партии нет особых шансов. «Вагенкнехт переоценивает себя, она не сможет представлять угрозу для АдГ. Кроме того, ее программа недостаточно конкретна, а Вагенкнехт скорее прагматичный политик, руководствующийся не идеалами, а настроениями электората. Я не считаю ее правым политиком. Это ни право, ни лево», — заключил он.

Ранее Вагенкнехт назвала условия, необходимые Украине для достижения мира с Россией. Депутат бундестага заявила, что Киев должен пойти на территориальные уступки, а также отказаться от вступления в Североатлантический альянс.

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      Дарья Балацкая
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