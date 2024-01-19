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17:43, 19 января 2024Бывший СССР

В России отреагировали на строительство Эстонией сотен бункеров на границе

Депутат Чепа назвал создание прибалтами линии обороны с Россией пустой тратой

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Создание Эстонией, Литвой и Латвией линии обороны и строительство бункеров на границе с Россией является абсолютно неразумной тратой средств, которая приведет к ухудшению экономического положения в этих странах. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

«Молодцы! Очень "правильное" для экономики решение. Надо подсказать им — пусть роют глубже, делают толще, выше. У них и так с экономикой тяжело, а так совсем сядут в лужу. Я удивляюсь, откуда такие странные берутся политики, которые и в политике ничего не понимают, и в экономике. Глупости, деньги готовы тратить бездумно, а жизнь людей простых ухудшается. Это же за счет простых людей опять же, за счет налогов и прочее. Что еще посоветовать — вместо газа пусть берут взаймы деньги и топят этими деньгами. Флаг им в руки», — отреагировал депутат.

Ранее о том, что прибалтийские республики договорились о строительных работах, сообщило эстонское Министерство обороны. Известно, что оборонительная зона будет состоять из различных объектов. В частности, Эстония построит примерно 600 бетонных бункеров на границе с Россией для отражения «возможной агрессии».

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