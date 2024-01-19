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20:25, 19 января 2024Бывший СССР

Лукашенко рассказал о производстве ракет в Белоруссии

Лукашенко заявил, что Белоруссия начала самостоятельно производить ракеты
Александр Лукашенко

Александр Лукашенко. Фото: Павел Бедняков / Sputnik / Пресс-служба Президента РФ / Reuters

Белоруссия начала самостоятельно производить ракеты. О производстве рассказал президент республики Александр Лукашенко, передает близкий к пресс-службе главы государства Telegram-канал «Пул Первого».

Лукашенко отметил, что за помощью в изготовлении белорусской РСЗО «Полонез» он когда-то обратился к Китаю. «А сейчас сами делаем. Все делаем сами. И установки пусковые, и заряжающие. И ракету, самое сложное», — заявил он на встрече с сотрудниками предприятия «Белджи».

Он добавил, что теперь «даже китайцы у нас просят уже кое-что». Лукашенко подчеркнул, что Белоруссия обладает перспективными технологиями в области электроники, математики, лазерной оптики и в сфере космических программ.

Ранее белорусский президент заявил, что нахождение в республике тактического ядерного оружия привело к тому, что «ее соседи успокоились». При этом он подчеркнул, что даже не думает о его применении.

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