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23:48, 19 января 2024Бывший СССР

В Киеве заявили об острой нехватке работников ЖКХ из-за мобилизации

«Вечерний Киев»: из-за мобилизации на Украине не хватает работников ЖКХ

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

Киев испытывает серьезную нехватку коммунальных работников, многие из которых были мобилизованы в Вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом рассказал заместитель главы столичной администрации Петр Пантелеев, пишет «Вечерний Киев».

Как уточнил руководитель, нехватка работников в этой сфере является больным вопросом для города. «Серьезно ощущаем нехватку сварщиков, водителей спецтехники, в том числе экскаваторщиков, водителей мусоровозов», — указал он. Пантелеев добавил, что это составляет дополнительную нагрузку на коллективы.

Ранее замминистра обороны Украины Наталья Калмыкова заявила, что правительство повторно внесет в Верховную Раду новую редакцию законопроекта об усилении мобилизации в течение нескольких недель.

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      Марина Совина
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