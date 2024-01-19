На российском рынке начался мощный пожар

В центре Челябинска загорелись торговые павильоны

На рынке в центре Челябинска загорелись торговые павильоны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону.

«Происходит горение торговых павильонов на площади 200 квадратных метров», — говорится в сообщении ведомства.

Региональный главк МЧС отметил, что к месту возгорания выехали пожарные. Других подробностей, а также информации о пострадавших на данный момент нет.

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