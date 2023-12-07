Начавшийся из-за гироскутера пожар на Митинском рынке в Москве попал на видео

Появилось видео начавшегося из-за гироскутера пожара на Митинском рынке в Москве

На Митинском радиорынке в Москве из-за гироскутера начался пожар. Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал Shot.

На кадрах видно пылающее вдали помещение. Рядом находится несколько человек. В какой-то момент включается сирена пожарной тревоги.

По данным авторов поста, причиной пожара является взрыв и последующее возгорание аккумулятора гироскутера. На данный момент людей эвакуируют из здания рынка, на место выехали экстренные службы.

1 декабря загорелся московский рынок «Садовод». Огонь распространился по 19-й и 20-й линиям павильонов. Причина происшествия пока неизвестна. С рынка эвакуировали 350 человек. По данным экстренных служб, пожар полностью потушили.

В сети также появились кадры, на которых видно, как толпа посетителей рынка покидает его территорию. Помещения с торговыми павильонами заполнены дымом. Голоса за кадром просят людей поторапливаться и покинуть строение.